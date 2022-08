"C'è tanta ignoranza. Questi ragazzi...": Gerry Scotti asfalta Fedez (Di domenica 7 agosto 2022) Dalla carriera alla vita privata, passando per delle curiosità che in pochi sanno: Gerry Scotti si è raccontato in un'intervista a cuore aperto col Messaggero. E in occasione del colloquio, ha risposto anche a una domanda su Fedez. Il conduttore, infatti, qualche tempo fa è stato ospite del podcast del rapper "Muschio Selvaggio". E proprio durante la registrazione Fedez ha detto di non aver mai sentito il nome di Giorgio Strehler, uno dei più importanti uomini di teatro italiani. A tal proposito Gerry ha commentato: "Questi ragazzi hanno un ego enorme. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Dalla carriera alla vita privata, passando per delle curiosità che in pochi sanno:si è raccontato in un'intervista a cuore aperto col Messaggero. E in occasione del colloquio, ha risposto anche a una domanda su. Il conduttore, infatti, qualche tempo fa è stato ospite del podcast del rapper "Muschio Selvaggio". E proprio durante la registrazioneha detto di non aver mai sentito il nome di Giorgio Strehler, uno dei più importanti uomini di teatro italiani. A tal propositoha commentato: "hanno un ego enorme. Diventati popolari in pochissimo tempo,e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti". ...

