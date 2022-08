(Di domenica 7 agosto 2022) . Rese pubbliche la deposizione di Salvatore Sarnataro A 39dalla scomparsa diilsul suo rapimento sembra diventare sempre più fitto. Questa volta a far parlare delsono i verbali con la deposizione di Salvatore Sarnataro, padre di Marco, morto nel 2007 e uomo di fiducia della Banda della Magliana. Secondo Salvatore Sarnataro a rapirefu proprio il figlio dietro ordine boss Renatino De Pedis. La deposizione risale al 2008. È il quotidiano Repubblica che riporta stralci della deposizione di Darnataro: «aver lungamente riflettuto ho deciso di riferire quanto appreso da mio figlio Marco alcunifa in relazione alla vicenda di– le sue parole messe a ...

361_magazine : Caso Emanuela Orlandi, dopo 39 anni si infittisce il mistero - infoitinterno : Caso Emanuela Orlandi 'Il sequestro ordinato a mio figlio da De Pedis' - infoitinterno : Caso Emanuela Orlandi 'Il sequestro ordinato a mio figlio da De Pedis' - zazoomblog : Luce sul caso di Emanuela Orlandi Un verbale shock rivela chi è stato a rapirla - #Emanuela #Orlandi #verbale… - com_notizie : Svolta nel caso Emanuela #Orlandi: “L’ho rapita io”. Il verbale inedito -

"Dopo aver lungamente riflettuto ho deciso di riferire quanto appreso da mio figlio Marco alcuni anni fa in relazione alla vicenda diOrlandi. Poco tempo dopo il sequestro, ricordo che eravamo a Regina Coeli sia io che mio figlio. Quest'ultimo durante l'ora d'aria mi confessò di aver partecipato al sequestro dell'Orlandi: ...A ormai quasi quarant'anni dal rapimento, avvenuto il 22 giugno 1983, ildiOrlandi continua ancora a far ...Caso Emanuela Orlandi, dopo 39 anni si infittisce il mistero. Rese pubbliche la deposizione di Salvatore Sarnataro ..."Dopo aver lungamente riflettuto ho deciso di riferire quanto appreso da mio figlio Marco alcuni anni fa in relazione alla vicenda di Emanuela Orlandi. Poco tempo dopo il sequestro, ricordo che eravam ...