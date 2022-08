Caro-vacanze | nel 2022 le ferie più costose degli ultimi 50 anni | voli su del 33% | ristoranti +4 | 6% Per una vacanza di 10 giorni 1195 euro

Crudeli45198835 : RT @Newsinunclick: CODACONS: UN SALASSO ANNUNCIATO, ESODO ALL'INSEGNA DEL CARO-CARBURANTE E DEI RINCARI VACANZE PIÙ CARE DEGLI ULTIMI 50 A… - Newsinunclick : CODACONS: UN SALASSO ANNUNCIATO, ESODO ALL'INSEGNA DEL CARO-CARBURANTE E DEI RINCARI VACANZE PIÙ CARE DEGLI ULTIMI… - maxmassi969 : RT @azzurrosud: @maxmassi969 Forza Max ?? Buone vacanze e un caro saluto a nonno azzurro ?? - azzurrosud : @maxmassi969 Forza Max ?? Buone vacanze e un caro saluto a nonno azzurro ?? - Gazzettino : Caro-vacanze, nel 2022 le ferie più costose degli ultimi 50 anni: tutti gli aumenti dai voli ai ristoranti. Decupli… -

... che mentre scatta l'esodo segnala rincari a tre cifre per il comparto turistico, queste... Il- menu Altra voce che registra aumenti pesanti è quella relativa all'alimentazione, spesa ...Brutte notizie per gli italiani in partenza per le ferie. Dagli spostamenti ai pernottamenti fino all'alimentazioni: ecco per cosa si spenderà di ...Le ferie dell'estate 2022 Un salasso: secondo il Codacons, che mentre scatta l'esodo segnala rincari a tre cifre per il comparto turistico, queste vacanze saranno ricordate ...Mentre scatta l’esodo, gli italiani vanno incontro a un salasso annunciato: in molti si preparano a vivere vacanze estive, quelle del 2022, che saranno ricordate come le più care degli ultimi 50 anni.