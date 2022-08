Caro Porro, guarda che schifo: ammessa all’Ateneo con sei anni di ritardo (Di domenica 7 agosto 2022) Caro Porro, voglio segnalarle un episodio che evidenzia, purtoppo insieme a molti altri, come l’Italia sia oramai un paese senza alcuna speranza di un futuro civile. Mia figlia riceve oggi 5 agosto una raccomandata dall’Università di Bologna nella quale le si comunica che, in seguito alla riassegnazione di posti vacanti per il concorso di ammissione mediante test alla Facoltà di Medicina Veterinaria, sostenuto nell’anno 2016 (si ho scritto giusto, 2016), ha 10 giorni per comunicare alla scrivente Università la sua volontà di iscrizione al suddetto corso di Laurea. Quindi dopo 6 anni uno studente che aveva il sogno di intraprendere un impegnativo corso di studi per conseguire una Laurea che avrebbe aperto le porte a una carriera professsionale desiderata con forza e convinzione, viene informato che avrebbe avuto diritto a tale sogno. ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 7 agosto 2022), voglio segnalarle un episodio che evidenzia, purtoppo insieme a molti altri, come l’Italia sia oramai un paese senza alcuna speranza di un futuro civile. Mia figlia riceve oggi 5 agosto una raccomandata dall’Università di Bologna nella quale le si comunica che, in seguito alla riassegnazione di posti vacanti per il concorso di ammissione mediante test alla Facoltà di Medicina Veterinaria, sostenuto nell’anno 2016 (si ho scritto giusto, 2016), ha 10 giorni per comunicare alla scrivente Università la sua volontà di iscrizione al suddetto corso di Laurea. Quindi dopo 6uno studente che aveva il sogno di intraprendere un impegnativo corso di studi per conseguire una Laurea che avrebbe aperto le porte a una carriera professsionale desiderata con forza e convinzione, viene informato che avrebbe avuto diritto a tale sogno. ...

