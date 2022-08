Caro bollette, il premier trova una soluzione | L’intuizione ha dell’incredibile (Di domenica 7 agosto 2022) “Anche le aziende potrebbero farlo” , lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una conferenza stampa, ma a cosa si riferisce esattamente? Draghi e Sanchez (fonte web)Si riferisce alla cravatta, invita i dipendenti a vestirsi in maniera informale (e quindi senza cravatta), in modo tale da non sentire caldo e non accendere i condizionatori. Temperature da record: l’iniziativa di Pedro Sanchez Sembra strano a dirlo, ma è cosi. Togliersi la cravatta per vestirsi in maniera più casual ed informale potrebbe far risparmiare un sacco di energia. A dare il via a questa iniziativa è stata la Spagna, che negli ultimi giorni sta registrando temperature da bollino rosso, per questo il Primo Ministro Pedro Sanchez ha chiesto ai dipendenti di aziende pubbliche e private di togliersi le cravatte per risparmiare energia. A seguirlo é stata la Gran ... Leggi su topicnews (Di domenica 7 agosto 2022) “Anche le aziende potrebbero farlo” , lo ha detto ilspagnolo Pedro Sanchez in una conferenza stampa, ma a cosa si riferisce esattamente? Draghi e Sanchez (fonte web)Si riferisce alla cravatta, invita i dipendenti a vestirsi in maniera informale (e quindi senza cravatta), in modo tale da non sentire caldo e non accendere i condizionatori. Temperature da record: l’iniziativa di Pedro Sanchez Sembra strano a dirlo, ma è cosi. Togliersi la cravatta per vestirsi in maniera più casual ed informale potrebbe far risparmiare un sacco di energia. A dare il via a questa iniziativa è stata la Spagna, che negli ultimi giorni sta registrando temperature da bollino rosso, per questo il Primo Ministro Pedro Sanchez ha chiesto ai dipendenti di aziende pubbliche e private di togliersi le cravatte per risparmiare energia. A seguirlo é stata la Gran ...

ignaziocorrao : C’è chi bestemmia per il caro bollette, non arriva a fine mese e deve chiudere l’azienda, e c’è invece chi ha fatto… - mara_carfagna : Il governo, che gli irresponsabili hanno voluto far cadere, oggi ha stanziato altri 17mld per aiutare famiglie e im… - matteosalvinimi : #Salvini: Italiani dopo pandemia, guerra e caro bollette chiedono unità e soluzioni, altro che litigi Letta-Calenda… - max77739508 : RT @lvoir: La cantilena in tv: 'Incredibile aiuto, per venire incontro al caro bollette e generi alimentari, alle famiglie, #Draghi il migl… - marinellafly12 : RT @lvoir: La cantilena in tv: 'Incredibile aiuto, per venire incontro al caro bollette e generi alimentari, alle famiglie, #Draghi il migl… -