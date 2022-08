Capello: Dybala come Totti, Wijnaldum ricorda Locatelli - Top News (Di domenica 7 agosto 2022) Questa Roma gli piace. E molto anche. Fabio Capello ne parla alla Gazzetta dello sport e dice Per l'ex tecnico giallorosso non è azzardato un paragone tra Dybala e Totti Non si può invece paragonare Abraham a Batistuta Infine su Wijnaldum Leggi su sportevai (Di domenica 7 agosto 2022) Questa Roma gli piace. E molto anche. Fabione parla alla Gazzetta dello sport e dice Per l'ex tecnico giallorosso non è azzardato un paragone traNon si può invece paragonare Abraham a Batistuta Infine su

OdeonZ__ : Capello ritrova la 'sua' Roma: 'Dybala-Abraham come Totti-Batistuta' - ilbianconerocom : Capello: 'Roma a livello della Juve, Inter davanti a tutte. Dybala come Totti, sull'addio di Zaniolo...' - junews24com : Capello esalta l'obiettivo di mercato della Juve: «Grande talento» - - Gazzetta_it : #Capello ritrova la 'sua' #Roma ' #Dybala e #Abraham come #Totti e #Batistuta ' - sportli26181512 : Capello ritrova la 'sua' Roma: 'Dybala-Abraham come Totti-Batistuta': Capello ritrova la 'sua' Roma: 'Dybala-Abraha… -