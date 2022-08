Calendari Europei 2022 | programma | orari e tv di tutti gli sport

Leggi su sportface

(Di domenica 7 agosto 2022) Sta per terminare l’attesa per glidi diversi, che si svolgeranno tra l’11 e il 21 agosto. Atletica, arrampicata, ciclismo, ciclismo su pista, mountain bike e BMX, beach volley, canoa velocità, canottaggio, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon andranno in scena nell’ambito degli European Championships multidi Monaco di Baviera. Il Foro Italico di Roma ospiterà invece la rassegna continentale di nuoto, nuoto artistico, nuoto di fondo, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze. La copertura tv degli European Championships di Monaco sarà garantita in Italia dai canali Rai (e in streaming su Rai Play), mentre per glidi Roma, oltre alla Rai, ci sarà anche Skya trasmettere le gare (palinsesti in via di definizione). Di seguito il ...