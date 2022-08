Calenda: “Se gli italiani vogliono al governo gente che fa le sceneggiate come al GF, votino Salvini e Meloni o quello che regala dentiere” (Di domenica 7 agosto 2022) “Se gli italiani vogliono uno che va a fare le sceneggiate come al Grande Fratello, si votassero Salvini, la Meloni o quello che regala le dentiere a tutto il mondo (Berlusconi, ndr). Facessero loro, decidessero loro. Se preferiscono questi, se li votassero. Che dobbiamo fa’?”. Così, ai microfoni di “24 Mattino Estate”, su Radio24, il leader di Azione, Carlo Calenda, si pronuncia sugli alti gradimenti del centrodestra in base agli ultimi sondaggi, aggiungendo: “Se invece gli italiani vogliono qualcuno che ha l’esperienza per risolvere quel determinato problema, possono votare me. Ho lavorato alla Ferrari, a Sky, a Mtv, ho fatto il ministro, il rappresentante permanente a Bruxelles, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) “Se gliuno che va a fare leal Grande Fratello, si votassero, lachelea tutto il mondo (Berlusconi, ndr). Facessero loro, decidessero loro. Se preferiscono questi, se li votassero. Che dobbiamo fa’?”. Così, ai microfoni di “24 Mattino Estate”, su Radio24, il leader di Azione, Carlo, si pronuncia sugli alti gradimenti del centrodestra in base agli ultimi sondaggi, aggiungendo: “Se invece gliqualcuno che ha l’esperienza per risolvere quel determinato problema, possono votare me. Ho lavorato alla Ferrari, a Sky, a Mtv, ho fatto il ministro, il rappresentante permanente a Bruxelles, il ...

