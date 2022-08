Calenda rompe l’alleanza con Letta dopo 5 giorni: gli accordi “legittimissimi” sono diventati “una coalizione nata per perdere” (Di domenica 7 agosto 2022) dopo 24 ore di silenzio su Twitter, sono bastati i primi 30 secondi in tv: “Non intendo andare avanti con questa alleanza“. Con una frase Carlo Calenda ha ufficializzato la rottura del patto siglato appena 5 giorni fa con Enrico Letta, rinnegando quanto era stato deciso all’inizio di questa settimana, quando il 2 agosto i due leader seduti fianco a fianco avevano annunciato l’intesa per costruire “una proposta vincente di governo“. Dentro quel patto, 120 ore dopo, Calenda dice non sentirsi più a suo agio, perché “non c’è coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così”. A Mezz’ora in più, su Rai Tre, il leader di Azione attacca il Partito democratico e il suo segretario per aver trasformato l’alleanza in “una grande ammucchiata di persone”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)24 ore di silenzio su Twitter,bastati i primi 30 secondi in tv: “Non intendo andare avanti con questa alleanza“. Con una frase Carloha ufficializzato la rottura del patto siglato appena 5fa con Enrico, rinnegando quanto era stato deciso all’inizio di questa settimana, quando il 2 agosto i due leader seduti fianco a fianco avevano annunciato l’intesa per costruire “una proposta vincente di governo“. Dentro quel patto, 120 oredice non sentirsi più a suo agio, perché “non c’è coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così”. A Mezz’ora in più, su Rai Tre, il leader di Azione attacca il Partito democratico e il suo segretario per aver trasformatoin “una grande ammucchiata di persone”, ...

ricpuglisi : +++ CALENDA ROMPE CON IL PD CON UNA LUNGA PREMESSA +++ - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Calenda rompe il patto col Pd: 'Decisione sofferta, coalizione fatta per perdere male'. Il leader… - fattoquotidiano : #Calenda rompe l’alleanza col Pd dopo cinque giorni. “Aveva creato una coalizione che nasceva per perdere”. Letta:… - mauravalenti : RT @fattoquotidiano: #Calenda rompe il patto col Pd. “Coalizione nasceva per perdere”. Letta: “Può allearsi solo con se stesso”. Renzi apre… - ALisimberti : RT @MT_Meli_: Ennesima giravolta di Calenda, che rompe l’accordo dopo essersi già sputtanato. Una totale sega. -