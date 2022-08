Calenda rompe l' alleanza con il Pd | l' ira di +Europa | ' Ha rotto anche la federazione tra noi'

ricpuglisi : +++ CALENDA ROMPE CON IL PD CON UNA LUNGA PREMESSA +++ - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Calenda rompe il patto col Pd: 'Decisione sofferta, coalizione fatta per perdere male'. Il leader… - fattoquotidiano : #Calenda rompe l’alleanza col Pd dopo cinque giorni. “Aveva creato una coalizione che nasceva per perdere”. Letta:… - TV7Benevento : Elezioni 2022, Calenda rompe con il Pd: 'Decisione sofferta' - - mikedells : RT @ElioLannutti: Elezioni, la diretta – Calenda rompe l’alleanza col Pd: “Coalizione nata per perdere”. Letta: “Per lui l’unico alleato po… -

Azioneil patto elettorale con il Pd. 'Non intendo andare avanti con questa alleanza', ha detto il leader Carlointervenendo a Mezz'ora in piu'' su Rai3. 'L'ho comunicato poco fa al Pd', ha ...Leggi anche Elezioni 2022,con il Pd: "Decisione sofferta" Elezioni 2022, Letta: "Unico alleato possibile per" Elezioni 2022, Meloni: "forse scappa con Renzi" ...Sono tante le ipotesi che vengono fatte per spiegare la rottura tra Carlo Calenda e l'ammucchiata di Enrico Letta: dalla volontà di mantenere il centro al possibile apparentamento del Pd col M5s ...Carlo Calenda ha annunciato in televisione che non intende andare avanti nell’alleanza con il Pd. “Non mi sento a mio agio con questo, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politic ...