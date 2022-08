Calenda rompe con il Pd; il centrosinistra muore. Resta solo la sinistra (Di domenica 7 agosto 2022) Il mal di pancia era evidente da giorni; quella frase rivolta ieri ad alcuni amici «con questa accozzaglia voterei la destra anche io…» raccontava tutto l’imbarazzo di Carlo Calenda. E la notte ha portato la sua decisione. Alle 14.30, davanti alle telecamere della Rai, il leader di Azione annunciava la rottura dell’alleanza con il Pd sottoscritta tre giorni fa. «E' una delle decisioni più sofferte, la più sofferta. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore. Così ho comunicato ai vertici del Pd che non vado avanti con questa alleanza». L’ingresso di Verdi e sinistra avvenuto ieri, partiti con idee politiche totalmente differenti dalle sue e benedetto da Enrico Letta che senza nascondersi ha definito quella di centrosinistra un’alleanza non per governare, hanno fatto saltare ... Leggi su panorama (Di domenica 7 agosto 2022) Il mal di pancia era evidente da giorni; quella frase rivolta ieri ad alcuni amici «con questa accozzaglia voterei la destra anche io…» raccontava tutto l’imbarazzo di Carlo. E la notte ha portato la sua decisione. Alle 14.30, davanti alle telecamere della Rai, il leader di Azione annunciava la rottura dell’alleanza con il Pd sottoscritta tre giorni fa. «E' una delle decisioni più sofferte, la più sofferta. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore. Così ho comunicato ai vertici del Pd che non vado avanti con questa alleanza». L’ingresso di Verdi eavvenuto ieri, partiti con idee politiche totalmente differenti dalle sue e benedetto da Enrico Letta che senza nascondersi ha definito quella diun’alleanza non per governare, hanno fatto saltare ...

ricpuglisi : +++ CALENDA ROMPE CON IL PD CON UNA LUNGA PREMESSA +++ - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Calenda rompe il patto col Pd: 'Decisione sofferta, coalizione fatta per perdere male'. Il leader… - fattoquotidiano : #Calenda rompe l’alleanza col Pd dopo cinque giorni. “Aveva creato una coalizione che nasceva per perdere”. Letta:… - ElisaSoldani1 : RT @rostokkio: Per quanto rompe i coglioni mi meraviglia che #Calenda non si sia alleato con mia suocera. - rostokkio : Per quanto rompe i coglioni mi meraviglia che #Calenda non si sia alleato con mia suocera. -