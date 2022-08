Calenda rompe con il Pd: «Coalizione fatta per perdere». E apre a Renzi: «Sentiremo cosa ha da dire» (Di domenica 7 agosto 2022) Il leader di Azione Carlo Calenda ha deciso di uscire dall’alleanza con il Pd, sottoscritta appena quattro giorni fa con Enrico Letta: «Una delle decisioni più sofferte prese da quando sono in politica. Pensavo che il Pd fosse contro il populismo becero sia di destra che di sinistra. Io non faccio politica per questo. Non intendo andare avanti con questa alleanza». Ospite a Mezz’ora in più su Raitre di Lucia Annunziata, l’ex ministro ha annunciato la rottura, dopo che ieri 6 agosto il segretario del Pd aveva chiuso tutte le alleanze elettorali nel centrosinistra. Nelle scorse ore era filtrata la notizia che potessero esserci dei malumori da parte di Calenda per l’accordo trovato ieri dal Pd assieme a Sinistra Italiana e Verdi e Impegno Civico dell’ex pentastellato Luigi Di Maio, sul quale Calenda non si era espresso. Nei giorni scorsi ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Il leader di Azione Carloha deciso di uscire dall’alleanza con il Pd, sottoscritta appena quattro giorni fa con Enrico Letta: «Una delle decisioni più sofferte prese da quando sono in politica. Pensavo che il Pd fosse contro il populismo becero sia di destra che di sinistra. Io non faccio politica per questo. Non intendo andare avanti con questa alleanza». Ospite a Mezz’ora in più su Raitre di Lucia Annunziata, l’ex ministro ha annunciato la rottura, dopo che ieri 6 agosto il segretario del Pd aveva chiuso tutte le alleanze elettorali nel centrosinistra. Nelle scorse ore era filtrata la notizia che potessero esserci dei malumori da parte diper l’accordo trovato ieri dal Pd assieme a Sinistra Italiana e Verdi e Impegno Civico dell’ex pentastellato Luigi Di Maio, sul qualenon si era espresso. Nei giorni scorsi ...

