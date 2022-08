Calenda ha rotto l'alleanza con il Pd: "Scelta sofferta, ma non si può fare un patto 'contro'" (Di domenica 7 agosto 2022) Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ospite di Lucia Annunziata su Rai3 dice di avere comunicato a Dario Franceschini che uscirà dall'accordo elettorale siglato pochi giorni fa con il Partito democratico, alla luce delle intese sottoscritte ieri dal Pd con Sinistra italiana, Europa verde e Impegno civico. "L'incontro tra me e Letta si fondava sul rifiuto dei Cinque stelle che avevano votato la sfiducia a Draghi e proponevano ricette irrealizzabili. Ora mi trovo a fianco persone che hanno votato 55 volte la sfiducia a Draghi, più dei Cinque stelle, e che hanno inquinato il dibattito italiano", spiega Calenda. "Non mi sento a mio agio con questo. Non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e onore a fare politica così. Pertanto ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 7 agosto 2022) Il segretario di Azione, Carlo, ospite di Lucia Annunziata su Rai3 dice di avere comunicato a Dario Franceschini che uscirà dall'accordo elettorale siglato pochi giorni fa con il Partito democratico, alla luce delle intese sottoscritte ieri dal Pd con Sinistra italiana, Europa verde e Impegno civico. "L'intra me e Letta si fondava sul rifiuto dei Cinque stelle che avevano votato la sfiducia a Draghi e proponevano ricette irrealizzabili. Ora mi trovo a fianco persone che hanno votato 55 volte la sfiducia a Draghi, più dei Cinque stelle, e che hanno inquinato il dibattito italiano", spiega. "Non mi sento a mio agio con questo. Non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e onore apolitica così. Pertanto ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa ...

