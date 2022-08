Calenda ha detto che Azione non si alleerà con il Partito Democratico (Di domenica 7 agosto 2022) Ha spiegato che le alleanze del PD con Sinistra Italiana, i Verdi e Impegno Civico non rendono praticabile quella con Azione Leggi su ilpost (Di domenica 7 agosto 2022) Ha spiegato che le alleanze del PD con Sinistra Italiana, i Verdi e Impegno Civico non rendono praticabile quella con

berlusconi : L’accordo fra Calenda e Letta dimostra quello che abbiamo sempre detto: non vi è spazio per una terza forza di cent… - Giorgiolaporta : Rarissime immagini rubate dell’incontro di #Letta & #Calenda con #Fratoianni. Secondo me ha detto no. ?? #6agosto… - TgLa7 : #Calenda, non intendo andare avanti con alleanza con Pd. Lo ha detto parlando a in Mezz'ora in piu' di Lucia Annunziata - AndreC198 : in 10 minuti di intervista Calenda ha detto 4 volte “rigassificatore” #mezzorainpiu - Pie_Piga : @StefanoFeltri @Azione_it @emmabonino Direttore, Calenda ha detto che ha avvisato Letta ieri. -