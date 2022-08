Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per il centrocampista, affare in prestito (Di domenica 7 agosto 2022) A sei giorni dall’inizio del campionato, il Napoli continua a muoversi sul mercato. Come riportato da Francesco Modugno, la squadra di Luciano Spalletti per quanto riguarda il centrocampo potrebbe tornare su Nahitan Nandez, giocatore da sempre apprezzato dal club azzurro. Mercato Napoli Nandez (Getty Images) La probabile cessione di Fabiàn Ruiz al Paris Saint Germain, ha cambiato le carte in tavola nell’unico reparto azzurro dove, fino a questo momento, non c’erano stati grandi stravolgimenti. Il centrocampo del Napoli sembra ben assortito in vista della prossima stagione, in virtù, anche della conferma di Frank Anguissa. La partenza di Fabiàn, dopo i numerosi addii di questa sessione di mercato, rischia di far crollare anche le poche certezze rimaste dalla scorsa stagione. Il Napoli sta valutando diversi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 7 agosto 2022) A sei giorni dall’inizio del campionato, ilcontinua a muoversi sul mercato. Come riportato da Francesco Modugno, la squadra di Luciano Spalletti per quanto riguarda il centrocampo potrebbe tornare su Nahitan Nandez, giocatore da sempre apprezzato dal club azzurro. MercatoNandez (Getty Images) La probabile cessione di Fabiàn Ruiz al Paris Saint Germain, ha cambiato le carte in tavola nell’unico reparto azzurro dove, fino a questo momento, non c’erano stati grandi stravolgimenti. Il centrocampo delsembra ben assortito in vista della prossima stagione, in virtù, anche della conferma di Frank Anguissa. La partenza di Fabiàn, dopo i numerosi addii di questa sessione di mercato, rischia di far crollare anche le poche certezze rimaste dalla scorsa stagione. Ilsta valutando diversi ...

