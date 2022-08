Calciomercato Milan – Ufficiale la cessione di Brescianini al Cosenza (Di domenica 7 agosto 2022) Era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Marco Brescianini saluta il Milan e si trasferisce al Cosenza in Serie B Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Marcosaluta ile si trasferisce alin Serie B

lucabianchin7 : Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25… - lucabianchin7 : I 3 milioni di bonus che il #Milan può pagare al Bruges per #DeKetelaere ?? 1 mln in caso di qual. Champions 2022-2… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Cosenza, in chiusura l'arrivo di #Brescianini dal #Milan - mvcalcio : RT @RadioRossonera: L'infortunio di #Tonali influenza anche il #calciomercato del #Milan?? - RadioRossonera : L'infortunio di #Tonali influenza anche il #calciomercato del #Milan?? -