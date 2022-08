Calciomercato Milan – Sfuma l’opzione Galatasaray per Bakayoko (Di domenica 7 agosto 2022) Tiémoué Bakayoko è ormai fuori dal progetto tecnico del Milan, che però non riesce a piazzare il centrocampista per via del prestito biennale Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Tiémouéè ormai fuori dal progetto tecnico del, che però non riesce a piazzare il centrocampista per via del prestito biennale

lucabianchin7 : Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25… - lucabianchin7 : I 3 milioni di bonus che il #Milan può pagare al Bruges per #DeKetelaere ?? 1 mln in caso di qual. Champions 2022-2… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Cosenza, in chiusura l'arrivo di #Brescianini dal #Milan - sportli26181512 : Milan, per il centrocampo c'è anche Tameze: Tra i nomi che il Milan sta studiando per rinforzare il centrocampo c'è… - goodoldpab : RT @journ9ale: In esclusiva da LENS! Seko Fofana apre al Milan: 'Sì, sarebbe bello. Ma Maldini parli al Lens...' #acmilan #milannews https:… -