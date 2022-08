Calciomercato Milan, l’obiettivo è sostituire Tonali. Individuato il profilo (Di domenica 7 agosto 2022) L’infortunio di Tonali nella gara con il Vicenza non fa stare tranquillo il Milan, che si muove sul Calciomercato per un centrocampista Il Milan deve correre ai ripari dopo l’infortunio accorso contro il Vicenza a Sandro Tonali. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, il club rossonero necessita di un nuovo rinforzo in mediana. Se prima Maldini e Massara erano propensi ad attendere un occasione dal mercato per un profilo giovane, ora la necessità è avere a disposizione un giocatore esperto pronto fin da subito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) L’infortunio dinella gara con il Vicenza non fa stare tranquillo il, che si muove sulper un centrocampista Ildeve correre ai ripari dopo l’infortunio accorso contro il Vicenza a Sandro. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, il club rossonero necessita di un nuovo rinforzo in mediana. Se prima Maldini e Massara erano propensi ad attendere un occasione dal mercato per ungiovane, ora la necessità è avere a disposizione un giocatore esperto pronto fin da subito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

