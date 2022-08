Calciomercato Milan – Il Torino ha chiesto Lazetic: le ultime (Di domenica 7 agosto 2022) Il Torino avrebbe chiesto Marko Lazetic al Milan. Operazione possibile in prestito, c'è già il benestare di Ivan Juric per l'arrivo del serbo Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) IlavrebbeMarkoal. Operazione possibile in prestito, c'è già il benestare di Ivan Juric per l'arrivo del serbo

lucabianchin7 : Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25… - lucabianchin7 : I 3 milioni di bonus che il #Milan può pagare al Bruges per #DeKetelaere ?? 1 mln in caso di qual. Champions 2022-2… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - Fefinho83 : RT @journ9ale: In esclusiva da LENS! Seko Fofana apre al Milan: 'Sì, sarebbe bello. Ma Maldini parli al Lens...' #acmilan #milannews https:… - MondoGaio : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Il @TorinoFC_1906 ha chiesto #Lazetic: le ultime #Torino #ACMilan #Milan #SempreMilan https:/… -