Calciomercato Milan – Borges non è più rossonero: risolto il contratto (Di domenica 7 agosto 2022) Lenny Borges ha lasciato il Milan in questo Calciomercato estivo. Il tedesco non ha mai avuto fortuna nella sua esperienza in maglia rossonera Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Lennyha lasciato ilin questoestivo. Il tedesco non ha mai avuto fortuna nella sua esperienza in maglia rossonera

lucabianchin7 : Il #Milan probabilmente prenderà un centrocampista difensivo, diverso da Renato Sanches. Identikit ideale: ?? U25… - lucabianchin7 : I 3 milioni di bonus che il #Milan può pagare al Bruges per #DeKetelaere ?? 1 mln in caso di qual. Champions 2022-2… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Cosenza, in chiusura l'arrivo di #Brescianini dal #Milan - MilanNewsit : Tuttosport - Milan, per ora è bloccata la cessione di Gabbia alla Sampdoria - sportli26181512 : Milan, le condizioni di Tonali dopo il ko col Vicenza: Milan in ansia per Sandro Tonali. Il centrocampista rossoner… -