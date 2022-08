Calciomercato Juventus, offerta shock per Zakaria e ora la dirigenza inizia a tentennare (Di domenica 7 agosto 2022) La Juve sta cercando di ampliare i propri orizzonti per il futuro, con una serie di acquisti che rischiano di togliere il posto a Zakaria. Nel mercato di gennaio del 2022 la Juventus era riuscita a mettere le mani sul centrocampista svizzero Denis Zakaria, un giocatore che sicuramente ha dimostrato tutto il proprio valore anche in maglia bianconera, ma nonostante questo il suo posto in futuro sembra essere davvero a rischio per poter sistemare le bilancio. LaPresseCi sono delle squadre che hanno l’obbligo di potere lottare per la vittoria del campionato, con la Juventus che sicuramente è una di queste, in particolar modo dopo due stagioni davvero molto deludenti e che l’hanno costretta a chiudere al quarto posto. Uno dei reparti senza dubbio più in difficoltà nelle ultime due annate è stato sicuramente il centrocampo, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 7 agosto 2022) La Juve sta cercando di ampliare i propri orizzonti per il futuro, con una serie di acquisti che rischiano di togliere il posto a. Nel mercato di gennaio del 2022 laera riuscita a mettere le mani sul centrocampista svizzero Denis, un giocatore che sicuramente ha dimostrato tutto il proprio valore anche in maglia bianconera, ma nonostante questo il suo posto in futuro sembra essere davvero a rischio per poter sistemare le bilancio. LaPresseCi sono delle squadre che hanno l’obbligo di potere lottare per la vittoria del campionato, con lache sicuramente è una di queste, in particolar modo dopo due stagioni davvero molto deludenti e che l’hanno costretta a chiudere al quarto posto. Uno dei reparti senza dubbio più in difficoltà nelle ultime due annate è stato sicuramente il centrocampo, ...

