Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Corini nuovo allenatore del Palermo, contratto biennale - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Palermo | C'è l'ufficialità: Eugenio #Corini è il nuovo allenatore - 10_leonardi : RT @GDS_it: Corini è il nuovo allenatore del Palermo. Già 10 giorni fa l'operazione sembrava potesse andare a buon fine. Nel mezzo, però, u… - GDS_it : Corini è il nuovo allenatore del Palermo. Già 10 giorni fa l'operazione sembrava potesse andare a buon fine. Nel me… - sportface2016 : #Palermo | C'è l'ufficialità: Eugenio #Corini è il nuovo allenatore -

ha firmato un contratto biennale con il club - fino al 2024 - ed è atteso a Palermo già per la gornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa dello ...ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso a Palermo già per la gornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa dello stadio Renzo ...Il tecnico torna a guidare il club rosanero dopo le esperienze da giocatore e in panchina PALERMO (ITALPRESS) - Eugenio Corini è il nuovo ...Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo: l'ex Brescia raccoglie l'eredità di Silvio Baldini, autore della promozione in Serie B.