Buone notizie per gli amanti della guerra. Oltre che tra Russia e Ucraina sta per scoppiarne un’altra tra Serbia e Kosovo (Di domenica 7 agosto 2022) Movimenti di truppe al confine tra i due paesi. Le strade sono deserte, i supermercati, presi d’assalto, sono vuoto. Che noia ormai quell’altra guerra. Ne siamo tuTi stanchi. Ci vuole una novità ogni tanto. Per chi tiferemo questa volta? I personaggi non sono altrettanto famosi. Si tratta di due paesi di poca importanza. É come Empoli–Salernitana. Prima di decidere, vediamo per chi tifano Putin e Orban, poi ognuno deciderà. Ma accontentiamoci perché sono più vicini all’Italia. Non hanno ordigni nucleari. Sono più umani ma la gente muore ugualmente. Così ci piacciono le guerre. Meloni denuncia la macchina del fango della sinistra perché il New York Times accusa Fratelli d’Italia di fascismo Una calunnia assurda cui nemmeno quegli ingenui degli italiani crederanno. Questi americani che pensano di poter criticare liberamente chi non la pensa come loro, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) Movimenti di truppe al confine tra i due paesi. Le strade sono deserte, i supermercati, presi d’assalto, sono vuoto. Che noia ormai quell’altra. Ne siamo tuTi stanchi. Ci vuole una novità ogni tanto. Per chi tiferemo questa volta? I personaggi non sono altrettanto famosi. Si tratta di due paesi di poca importanza. É come Empoli–Salernitana. Prima di decidere, vediamo per chi tifano Putin e Orban, poi ognuno deciderà. Ma accontentiamoci perché sono più vicini all’Italia. Non hanno ordigni nucleari. Sono più umani ma la gente muore ugualmente. Così ci piacciono le guerre. Meloni denuncia la macchina del fangosinistra perché il New York Times accusa Fratelli d’Italia di fascismo Una calunnia assurda cui nemmeno quegli ingenui degli italiani crederanno. Questi americani che pensano di poter criticare liberamente chi non la pensa come loro, ...

