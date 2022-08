Bundesliga, giornata 1: dilagano Bayern e Friburgo (Di domenica 7 agosto 2022) È cominciata ufficialmente la Bundesliga 2022/23: spicca subito l’anticipo della giornata 1 tra Eintracht e Bayern dominato dai bavaresi. Il Borussia Dortmund vince di misura, dilaga il Friburgo e l’Union vince il derby contro l’Hertha. Al ritorno nel massimo campionato pareggia il Werder, mentre lo Schalke va ko a Colonia. Bundesliga, giornata 1: Eintracht-Bayern 1-6, Dortmund-Leverkusen 1-0, Stoccarda-Lipsia 1-1 Il Bayern Monaco fa paura anche senza Lewandowski. Nella gara di apertura della nuova stagione, i bavaresi dilagano 1-6 sul campo dell’Eintracht Francoforte: vantaggio già al 5’ con una punizione di Kimmich che sorprende Trapp e raddoppio di Pavard al 10’ su azione da corner. Un palo per parte (Tuta e Müller) poi al 29’ Mané ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 7 agosto 2022) È cominciata ufficialmente la2022/23: spicca subito l’anticipo della1 tra Eintracht edominato dai bavaresi. Il Borussia Dortmund vince di misura, dilaga ile l’Union vince il derby contro l’Hertha. Al ritorno nel massimo campionato pareggia il Werder, mentre lo Schalke va ko a Colonia.1: Eintracht-1-6, Dortmund-Leverkusen 1-0, Stoccarda-Lipsia 1-1 IlMonaco fa paura anche senza Lewandowski. Nella gara di apertura della nuova stagione, i bavaresi1-6 sul campo dell’Eintracht Francoforte: vantaggio già al 5’ con una punizione di Kimmich che sorprende Trapp e raddoppio di Pavard al 10’ su azione da corner. Un palo per parte (Tuta e Müller) poi al 29’ Mané ...

