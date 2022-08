Britney Spears e il marito rispondono alle cattiverie di Kevin Federline (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo anni di silenzio, Kevin Federline ieri è tornato a parlare di Britney Spears per vomitare una marea di cattiverie. L’uomo (mantenuto da 16 anni dalla sua ex) ha messo in mezzo anche i figli avuti dalla popstar, e lei ha – giustamente – voluto replicare. Secondo Kevin, Sean Preston e il fratello Jayden da mesi avrebbero deciso di non vedere la loro madre e sarebbero in imbarazzo per le foto che lei pubblica su Instagram. “Mi rattrista sapere che il mio ex marito ha deciso di discutere pubblicamente del rapporto tra me e i miei figli. Come tutti sappiamo, crescere ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno. Mi preoccupa il fatto che il motivo di tutto sia basato su il mio Instagram, in realtà tutto è iniziato molto tempo prima di Instagram. Ho dato tutto ... Leggi su biccy (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo anni di silenzio,ieri è tornato a parlare diper vomitare una marea di. L’uomo (mantenuto da 16 anni dalla sua ex) ha messo in mezzo anche i figli avuti dalla popstar, e lei ha – giustamente – voluto replicare. Secondo, Sean Preston e il fratello Jayden da mesi avrebbero deciso di non vedere la loro madre e sarebbero in imbarazzo per le foto che lei pubblica su Instagram. “Mi rattrista sapere che il mio exha deciso di discutere pubblicamente del rapporto tra me e i miei figli. Come tutti sappiamo, crescere ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno. Mi preoccupa il fatto che il motivo di tutto sia basato su il mio Instagram, in realtà tutto è iniziato molto tempo prima di Instagram. Ho dato tutto ...

