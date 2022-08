Bologna, un big ha chiesto la cessione: sta per lasciare la Serie A (Di domenica 7 agosto 2022) Marko Arnautovic è stato il perno dell‘attacco del Bologna nel corso dell’ultimo campionato, chiudendo la stagione a 15 gol complessivi tra campionato e Coppa Italia. La capacità realizzativa e la grande intelligenza tattica dell’austriaco hanno fatto si che molti top club mettessero gli occhi su di lui. Ad inizio mercato si parlava di Arnautovic come vice Vice Vlahovic, ma ora il Manchester United è forte sul giocatore e Marko non vuole farsi scappare questa occasione. Arnautovic Bologna Manchester United Stando infatti a quanto riportato dal Resto del Carlino, l’attaccante austriaco si sarebbe presentato al centro tecnico chiedendo alla dirigenza la cessione agli inglesi. L’offerta dei Red Devils è fra i 6 e gli 8 milioni di Euro e per il giocatore è pronto un triennale da 3 milioni più bonus, ma il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) Marko Arnautovic è stato il perno dell‘attacco delnel corso dell’ultimo campionato, chiudendo la stagione a 15 gol complessivi tra campionato e Coppa Italia. La capacità realizzativa e la grande intelligenza tattica dell’austriaco hanno fatto si che molti top club mettessero gli occhi su di lui. Ad inizio mercato si parlava di Arnautovic come vice Vice Vlahovic, ma ora il Manchester United è forte sul giocatore e Marko non vuole farsi scappare questa occasione. ArnautovicManchester United Stando infatti a quanto riportato dal Resto del Carlino, l’attaccante austriaco si sarebbe presentato al centro tecnico chiedendo alla dirigenza laagli inglesi. L’offerta dei Red Devils è fra i 6 e gli 8 milioni di Euro e per il giocatore è pronto un triennale da 3 milioni più bonus, ma il ...

