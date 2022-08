Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti domenica 7 agosto (Di domenica 7 agosto 2022) Il Bollettino della Regione Veneto per la giornata di domenica 7 agosto 2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi, contagi e guariti in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri di oggi nel dettaglio. oggi si registrano 2.943 nuovi contagi, 0 morti, 4.849 guariti, 31 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 655 (-19) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.906 gli attualmente positivi per un totale di 73.485. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 2.943 nuovi, 0, 4.849, 31 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 655 (-19) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.906 gli attualmente positivi per un totale di 73.485. SportFace.

TgrRaiVeneto : #Covid #Veneto: i dati di domenica #7agosto Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è di Azienda Zer… - pcbassignana : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Domenica 07/08/2022 ?? #AllertaGialla in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino,… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Domenica 07/08/2022 ?? #AllertaGialla in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino,… - olga453901841 : RT @GiornaleVicenza: Aggiornato il bollettino #meteo del #Veneto. Allerta per temporali intensi anche domani, domenica 7 agosto. https://t… - GiornaleVicenza : Aggiornato il bollettino #meteo del #Veneto. Allerta per temporali intensi anche domani, domenica 7 agosto. -