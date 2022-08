Blitz al Jova Beach Party, accuse di lavoro nero (poi rientrate) | Jovanotti si sfoga: “Econazisti” (Di domenica 7 agosto 2022) Guai a non finire per il Jova Beach Party, il tour di Jovanotti nelle spiagge italiane che riscuote sempre molto successo di pubblico ma che viene investito anche da una valanga di polemiche, specialmente sul piano ambientale. Nei giorni scorsi l’Ispettorato del lavoro ha messo a segno un Blitz a Lido di Fermo, assieme ai carabinieri locali, proprio dove erano i corso i preparativi per il Jova Beach Party. Il tour di Jovanotti, cominciato lo scorso 2 luglio a Lignano Sabbiadoro (terminerà il 10 settembre all’aeroporto di Bresso, vicino Milano), ha fatto tappa ieri sera proprio a Lido di Fermo, ma il concerto ha rischiato grosso dopo il Blitz. Le verifiche effettuate dall’Ispettorato ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 agosto 2022) Guai a non finire per il, il tour dinotti nelle spiagge italiane che riscuote sempre molto successo di pubblico ma che viene investito anche da una valanga di polemiche, specialmente sul piano ambientale. Nei giorni scorsi l’Ispettorato delha messo a segno una Lido di Fermo, assieme ai carabinieri locali, proprio dove erano i corso i preparativi per il. Il tour dinotti, cominciato lo scorso 2 luglio a Lignano Sabbiadoro (terminerà il 10 settembre all’aeroporto di Bresso, vicino Milano), ha fatto tappa ieri sera proprio a Lido di Fermo, ma il concerto ha rischiato grosso dopo il. Le verifiche effettuate dall’Ispettorato ...

