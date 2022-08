Beyoncé chiama Madonna per un remix. John Legend annuncia un nuovo album (Di domenica 7 agosto 2022) Tante novità sul fronte musicale negli ultimi giorni e ci aspettano per i primi mesi autunnali. La musica non si ferma e continua in fermento con l’uscita di novità discografiche. L’ultima pubblicata da Beyoncé con il settimo album in studio, Renaissance, e anche il collega John Legend, dopo l’ultimo singolo, è pronto a debuttare tra qualche settimana con un nuovo album. Continuano a fermentare le novità nel panorama musicale, soprattutto sul fronte internazionale, dove negli ultimi giorni c’è stata qualche importante uscita discografica. Stiamo parlando di Beyoncé, che dopo ben sei anni di silenzio discografico, ha debuttato con Renaissance, senza scampare qualche polemica da parte del pubblico e non solo. La regina del pop per l’occasione ha chiamato ... Leggi su velvetmag (Di domenica 7 agosto 2022) Tante novità sul fronte musicale negli ultimi giorni e ci aspettano per i primi mesi autunnali. La musica non si ferma e continua in fermento con l’uscita di novità discografiche. L’ultima pubblicata dacon il settimoin studio, Renaissance, e anche il collega, dopo l’ultimo singolo, è pronto a debuttare tra qualche settimana con un. Continuano a fermentare le novità nel panorama musicale, soprattutto sul fronte internazionale, dove negli ultimi giorni c’è stata qualche importante uscita discografica. Stiamo parlando di, che dopo ben sei anni di silenzio discografico, ha debuttato con Renaissance, senza scampare qualche polemica da parte del pubblico e non solo. La regina del pop per l’occasione hato ...

KCorazonlalala : Per me esiste solo un dio e si chiama Beyonce. - caralalli89 : RT @bananascatlady: Ma realizzo ora che il disco si chiama Rinascimento e in copertina c'è lei a cavallo perché nel Quattrocento si recuper… - PaolaRgnm : RT @bananascatlady: Ma realizzo ora che il disco si chiama Rinascimento e in copertina c'è lei a cavallo perché nel Quattrocento si recuper… - Useppe00 : RT @bananascatlady: Ma realizzo ora che il disco si chiama Rinascimento e in copertina c'è lei a cavallo perché nel Quattrocento si recuper… - bananascatlady : Ma realizzo ora che il disco si chiama Rinascimento e in copertina c'è lei a cavallo perché nel Quattrocento si rec… -

√ Beyoncé chiama Madonna: insieme nel remix di 'Break my soul' Beyoncé chiama, la Regina del Pop risponde. Si fa per dire. C'è Madonna nel nuovo remix di "Break my soul", il singolo che ha anticipato l'uscita di " Renaissance ", l'ultimo album di inediti dell'ex ... Le peggiori mode estive degli ultimi trent'anni Leggi anche Beyoncé e la libertà che passa per il corpo Britney Spears è stata ricoverata in una ... Che sia perché ha pubblicato pochi anni prima un album che si chiama Butterfly Sicuramente. Il ... la Repubblica , la Regina del Pop risponde. Si fa per dire. C'è Madonna nel nuovo remix di "Break my soul", il singolo che ha anticipato l'uscita di " Renaissance ", l'ultimo album di inediti dell'ex ...Leggi anchee la libertà che passa per il corpo Britney Spears è stata ricoverata in una ... Che sia perché ha pubblicato pochi anni prima un album che siButterfly Sicuramente. Il ... Potere alle donne: Beyoncé chiama Madonna per 'Break my soul'