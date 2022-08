Berlusconi “La sinistra denigra, noi parliamo di contenuti” (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il prossimo premier “sarà una proposta che spetta a chi nella coalizione ha preso più voti, naturalmente in accordo con gli alleati. E poi sarà il capo dello Stato a prendere la decisione definitiva”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al Messaggero.“Da parte delle sinistre vedo i prodromi di una campagna solo di denigrazione dell'avversario. Non riescono a dire nulla sul loro programma. Forse perchè sono in disaccordo su tutto. Da parte nostra invece parliamo di contenuti, del nostro progetto per far ripartire l'Italia. E lo facciamo con un linguaggio sereno e rispettoso”, aggiunge. Alla domanda su cosa abbiano in comune con lui i leader di Fratelli d'Italia e Lega, dice: “Giorgia, la determinazione e il coraggio, Matteo la capacità di parlare agli italiani e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il prossimo premier “sarà una proposta che spetta a chi nella coalizione ha preso più voti, naturalmente in accordo con gli alleati. E poi sarà il capo dello Stato a prendere la decisione definitiva”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio, in un'intervista al Messaggero.“Da parte delle sinistre vedo i prodromi di una campagna solo dizione dell'avversario. Non riescono a dire nulla sul loro programma. Forse perchè sono in disaccordo su tutto. Da parte nostra invecedi, del nostro progetto per far ripartire l'Italia. E lo facciamo con un linguaggio sereno e rispettoso”, aggiunge. Alla domanda su cosa abbiano in comune con lui i leader di Fratelli d'Italia e Lega, dice: “Giorgia, la determinazione e il coraggio, Matteo la capacità di parlare agli italiani e ...

