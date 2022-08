Berlusconi | ' Flat tax al 23% per tutti'

berlusconi : Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno la sinistra. La pillola sono le tasse. Quando s… - elio_vito : Sono di tre famiglie europee diverse e contrapposte, Berlusconi abolisce il servizio militare e Salvini lo vuole ri… - sole24ore : ?? 'Quando saremo al Governo applicheremo la flat tax al 23% per tutti'. ??? Queste le parole pronunciate da Silvio B… - TruleeIy : Berlusconi: «Faremo una flat tax al 23%.» 23%??? E chissenefrega! Quasi tutti già pagano meno di 25%! 'Il 78% de… - nafarina24 : RT @elio_vito: Sono di tre famiglie europee diverse e contrapposte, Berlusconi abolisce il servizio militare e Salvini lo vuole rimettere,… -

- Il Cavaliere sottolinea quanto di buono fatto dal governo Draghi e ribadisce la centralità dell'Italia al fianco dell'Europa e dell'Ucraina'Noi invece crediamo che per quelli come lui dovrebbe esserci una bella patrimoniale, con cui pagare la sanità pubblica. La differenza fra destra e sinistra è tutta ...Il programma elettorale di Berlusconi Ma cosa aveva detto di preciso Silvio Berlusconi in merito alla flat tax ed alla sua applicazione se il centrodestra andasse al governo del Paese “Quando saremo ...Le pensioni minime e flat tax tra i temi caldi verso le elezioni di settembre. Il centrodestra scatenato con le promesse. Berlusconi in pole ...