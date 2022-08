Belotti Roma, accordo vicino: ecco cosa manca (Di domenica 7 agosto 2022) Si avvicina sempre di più il trasferimento di Belotti alla Roma: nei prossimi giorni probabile chiusura dell’accordo Il Gallo Belotti sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore della Roma nei prossimi giorni. L’ex capitano granata firmerà un contratto triennale da quasi 3 milioni di Euro, ma prima il club giallorosso dovrà perfezionare la cessione di Shomurodov con il Bologna in prima fila. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Si avvicina sempre di più il trasferimento dialla: nei prossimi giorni probabile chiusura dell’Il Gallosarà con ogni probabilità un nuovo giocatore dellanei prossimi giorni. L’ex capitano granata firmerà un contratto triennale da quasi 3 milioni di Euro, ma prima il club giallorosso dovrà perfezionare la cessione di Shomurodov con il Bologna in prima fila. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ekremkonur : ?? Andrea Belotti ?? AS Roma ? ???? #ASRoma ?? - AlfredoPedulla : #Galatasaray: #Mertens e #Torreira ? #Belotti aspetta la #Roma, #Rugani per ora non apre e valuta la #Samp ?? - Gazzetta_it : Roma, tempo di saluti per Shomurodov. Belotti prepara già la valigia - Joanenric67Joan : RT @RadioTaronja_: ?? Informa @NicoSchira: ?? BELOTTI, gratis a la Roma. Firma hasta 2025. - calciomercatogp : Belotti sempre più vicino alla Roma! L’attaccante continua a rifiutare le offerte che gli arrivano. Ha scelto Mouri… -