Beautiful | Terra amara e Un altro domani | anticipazioni fiction Mediaset 8-14 agosto

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 agosto 2022) Ledicontinuano a intrattenere il pubblico anche in estate. Proseguono i nuovi appuntamenti di, Un, mentre entra in pausa Una vita. Ecco dunque le trame dei prossimi episodi in onda dall’8 al 14. Il palinsesto del daytime diprosegue all’insegna dellepiù amate, tranne una. Salta infatti l’appuntamento, per la seconda settimana di seguito, con Una vita, la cui pausa estiva potrebbe protrarsi fino al 19compreso. Doppio appuntamento quotidiano per, dunque, colonna portante del Biscione. La fascia pomeridiana di Canale 5 assiste, inoltre, alla messa in onda della soap spagnola Un ...