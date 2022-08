Beatrice Valli e Chiara Ferragni, è gelo tra le due imprenditrici digitali. Il gossip da Ibiza (Di domenica 7 agosto 2022) I rapporti tra Beatrice Valli e Chiara Ferragni si sarebbero interrotti? Le indiscrezioni da Ibiza circa il presunto gelo tra le due imprenditrici digitali Estate ad Ibiza per Beatrice Valli e Chiara Ferragni, ma non insieme! Le due imprenditrici sono arrivate sulla Isla con i rispettivi mariti Marco Fantini e Fedez ma stando a quanto riporta The Pipol starebbero facendo il possibile per non incontrarsi. L’isola è piuttosto grande ma i posti più esclusivi frequentati da vip e celebrities sono pochi e sembrerebbe che le due imprenditrici stiamo a debita distanza tra loro. Beatrice e Chiara si seguono ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 agosto 2022) I rapporti trasi sarebbero interrotti? Le indiscrezioni dacirca il presuntotra le dueEstate adper, ma non insieme! Le duesono arrivate sulla Isla con i rispettivi mariti Marco Fantini e Fedez ma stando a quanto riporta The Pipol starebbero facendo il possibile per non incontrarsi. L’isola è piuttosto grande ma i posti più esclusivi frequentati da vip e celebrities sono pochi e sembrerebbe che le duestiamo a debita distanza tra loro.si seguono ...

