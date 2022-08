Bagnaia vince anche a Silverstone | Quartararo solo ottavo

(Di domenica 7 agosto 2022)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Francescoil Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Dopo il trionfo in Olanda prima della pausa estiva, il pilota italiano di Ducati si impone nella dodicesima prova del Mondiale sul tracciato diresistendo agli attacchi di Maverick Vinales (Aprilia) negli ultimi due giri. Completa il podio l'altra Ducati ufficiale dell'australiano Jack Miller.accorcia dunque in classifica piloti sul leader Fabio(Yamaha),, e su Aleix Espargaro (Aprilia), nono, che limita i danni dopo il brutto incidente di sabato. Splendido quarto posto per Enea Bastianini davanti all'altra Ducati di Jorge Martin, decimo posto per Marco Bezzecchi. Il poleman Johann Zarco (Ducati Pramac) è invece scivolato nel ...

