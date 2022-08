Bagnaia vince a Silverstone | super rimonta di Bastianini e Vinales

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 7 agosto 2022) La gara di MotoGP che si è tenuta aè stata ricca di sorpassi, colpi di scena e rimonte incredibili. Are il Gran Premio d’Inghilterra è Francescosu Ducati che nel finale si è dovuto difendere dalladi Mavericksulla Aprilia che negli ultimi giri sembrava di un’altra categoria. Un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: MotoGP: Jack MIlleril GP di Francia, intervista ai piloti Ducati GP Spagna MotoGP:su Ducati in pole position avanti a Quartararo e Espargaro GP Catalunya MotoGP: Espargaro su Aprilia in pole position con record MotoGP: Martin in pole e 5 Ducati nelle prime 5 posizioni MotoGP, GP delle Americhe: Enea ...