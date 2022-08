Bagnaia si aggiudica il 12esimo appuntamento del Mondiale

(Di domenica 7 agosto 2022) Francescosiil GP di Gran Bretagna,delMotoGP. A Silverstone, quarto successo stagionale e secondo consecutivo, dopo il GP d'Olanda, per il pilota della Ducati che precede al traguardo Maverick Vinales (Aprilia) e il compagno di team Jack Miller. Ottima gara anche per Enea Bastianini che ha chiuso quarto, davanti a Martin, Oliveira e Rins. Solo ottavo Fabio Quartararo, con Aleix Espargarò e Bezzecchi che chiudono la top 10. Sfortunato Johann Zarco, partito dalla pole e scivolato dopo appena 4 giri. Con il successo di oggiè terzo nella classifica piloti a -49 punti dal leader Quartararo."Non è stata una gara facile. Considero questa una delle migliori vittorie della mia carriera - ha detto-. Devo ...

