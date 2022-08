Azione non si alleerà con il PD (Di domenica 7 agosto 2022) Lo ha annunciato Calenda, spiegando di non voler stare nella stessa coalizione di Sinistra Italiana, Verdi e Impegno Civico Leggi su ilpost (Di domenica 7 agosto 2022) Lo ha annunciato Calenda, spiegando di non voler stare nella stessa coalizione di Sinistra Italiana, Verdi e Impegno Civico

ivanscalfarotto : Il @pdnetwork e @Azione_it saranno alleati di un partito contrario al governo #Draghi, contrario a Svezia e Finland… - msgelmini : Tra Meloni e Draghi non ho dubbi e so da che parte stare. Sono certa che anche gli italiani faranno la scelta giust… - Azione_it : 'Dietro ogni volto c'è una storia che merita di essere rappresentata. Mi sono sempre impegnata per lo sport, la dis… - patriziadegioia : RT @ilfoglio_it: Il segretario di Azione Carlo Calenda, ospite di Lucia Annunziata, dice che ha rotto l'alleanza con il Pd: 'E' stata una s… - Simone98RC : In un Paese normale #Calenda, oltre a non regalarci il cringe di questi giorni, lavorerebbe per un polo centrista s… -