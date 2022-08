Aurora Ramazzotti senza veli, così sbanca Instagram | FOTO (Di domenica 7 agosto 2022) Aurora Ramazzotti infiamma i social con le sue FOTO scattate durante una vacanza alle isole Eolie. Dietro l'obiettivo l'amico Jonathan Kashanian, ex Grande Fratello. Sguardo languido e posa da modella, la showgirl e influencer, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti si mostra ai suoi follower di Instagram solo con gli slip del costume, con le mani che coprono i seni. Unico messaggio: "free the nipple Eolie editino"con riferimento alla campagna per la "liberazione" dei capezzoli. Aurora è in vacanza tra Panarea e Lipari con il fidanzato Goffredo Cerza e l'amica Sara Daniele. Come detto, si è fatta fa FOTOgrafare dall'amico Jonathan Kashanian. Il particolare si è scoperto dai commenti, dato che l'ex gieffino ha scritto: "Scusa i crediti? ho rischiato un ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022)infiamma i social con le suescattate durante una vacanza alle isole Eolie. Dietro l'obiettivo l'amico Jonathan Kashanian, ex Grande Fratello. Sguardo languido e posa da modella, la showgirl e influencer, figlia di Michelle Hunziker e di Erossi mostra ai suoi follower disolo con gli slip del costume, con le mani che coprono i seni. Unico messaggio: "free the nipple Eolie editino"con riferimento alla campagna per la "liberazione" dei capezzoli.è in vacanza tra Panarea e Lipari con il fidanzato Goffredo Cerza e l'amica Sara Daniele. Come detto, si è fatta fagrafare dall'amico Jonathan Kashanian. Il particolare si è scoperto dai commenti, dato che l'ex gieffino ha scritto: "Scusa i crediti? ho rischiato un ...

