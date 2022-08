Auguri Charlize Theron | diva sospesa tra cinema e attivismo

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 agosto 2022) E’ considerata tra le più belle donne al mondo,dal fascino senza tempo.è nata a Benoni, in Sud Africa, il 7 agosto 1975. Attrice bionda e statuaria, tra le dee hollywoodiane è alta complessivamente 1,77 centimetri. La sua carriera è iniziata come modella nel lontano 1993, quando prenderà parte ad una celebre campagna pubblicitaria di Martini. Oggi si destreggia perfettamente tra, moda, ed. La, infatti, oltre che ad aver recitato in svariate pellicoletografiche, è anche interessata a tematiche sociali estremamente significative. L’interprete è uno dei membri di associazioni a favore dei diritti LGBTQ+, delle donne, e degli animali.e l’amore per l’Italia In questi ...