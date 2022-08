Attacco alla centrale nucleare di Zaporizhizhia | si teme disastro radioattivo

_Nico_Piro_ : Pensiamo al caso dell’indagine Onu sull’attacco all’ospizio di marzo in Donbass?? mentre la vicenda di Mariupol (ne… - gparagone : #dpcm e #StatoDIEmergenza: porteremo i governi #Conte e #Draghi davanti ai Giudici di questo Paese. ??… - fanpage : Il #2agosto del 1980 una bomba esplose alla stazione di Bologna, aprendo una delle ferite mai sanate nella storia d… - jazzbas : RT @VerdirameAndrea: Sting al concerto dal vivo di sabato a Varsavia. 'La democrazia è sotto attacco. È sotto attacco in ogni paese del mo… - Abner_9_ : @OrNella645587 #IoVotoM5SconConte Conte è l'unico che può impedire questo attacco alla democrazia! È un complot… -

... facendo almeno 29 morti fra cui diversi bambini, decine di missili sono partiti da Gazavolta ...hanno inoltre dichiarato di aver arrestato 19 membri del Jihad islamica durante unin ...... che presto sarà a Trigoria dopo tante settimane di attesa, Mourinho potrà gestire un... Ma la sensazione è che la Roma abbia tutto, proprio tutto, per puntareChampions League . Come ...Dopo l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhizhia si teme un disastro nucleare. Intanto, Mosca e Kyiv si accusano a vicenda.Almeno 5 morti e numerosi feriti sono segnalati nel nord della Striscia nei pressi del campo profughi di Jabalya per un attacco israeliano .