ATP Washington 2022, risultati 6 agosto: la finale sarà tra Yoshihito Nishioka e Nick Kyrgios (Di domenica 7 agosto 2022) Il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 500 Washington 2022 di tennis, nel corso del Citi Open, sul cemento outdoor statunitense (si gioca nel District of Columbia), vede disputarsi nella notte italiana entrambi gli incontri delle semifinali. Non c'erano azzurri in campo. Nella parte alta del tabellone risultato a sorpresa, con il russo Andrey Rublev, numero 1 del seeding, che cede in due set al nipponico Yoshihito Nishioka, il quale si impone con il punteggio di 6-3 6-4, maturato in appena un'ora e ventuno minuti di gioco. Nella parte bassa del tabellone pronostico rispettato, con l'australiano Nick Kyrgios che elimina lo svedese Mikael Ymer, battuto con lo score di 7-6 (4) 6-3, vincendo in un'ora e trentasei minuti di gioco. La finale si giocherà ...

