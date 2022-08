Atletica, Mondiali Under 20. Il bilancio: l’Italia ha cambiato passo, il futuro è roseo ma si deve ancora crescere (Di domenica 7 agosto 2022) l’Italia pian piano sta riprendendo quota nel mondo sempre più variopinto dell’Atletica mondiale. Lo sta facendo a livello assoluto ormai da tre stagioni a questa parte (senza contare il 2020 post Covid e facendo la giusta tara al meraviglioso picco di Tokyo) e anche a livello giovanile difficilmente gli azzurri si fanno trovare impreparati alle grandi manifestazioni internazionali. I 38 punti conquistati nella classifica che si basa sui piazzamenti dalla squadra azzurra sono un segnale chiaro che il movimento è in continua crescita e che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ai Mondiali di Cali è mancato forse qualche picco, che invece nel consesso europeo rende grande protagonista la Nazionale azzurra giovanile di turno, ma qualcosa si è visto e soprattutto le motivazioni plausibili non mancano. Per tanti atleti quello in Colombia è ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)pian piano sta riprendendo quota nel mondo sempre più variopinto dell’mondiale. Lo sta facendo a livello assoluto ormai da tre stagioni a questa parte (senza contare il 2020 post Covid e facendo la giusta tara al meraviglioso picco di Tokyo) e anche a livello giovanile difficilmente gli azzurri si fanno trovare impreparati alle grandi manifestazioni internazionali. I 38 punti conquistati nella classifica che si basa sui piazzamenti dalla squadra azzurra sono un segnale chiaro che il movimento è in continua crescita e che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Aidi Cali è mancato forse qualche picco, che invece nel consesso europeo rende grande protagonista la Nazionale azzurra giovanile di turno, ma qualcosa si è visto e soprattutto le motivazioni plausibili non mancano. Per tanti atleti quello in Colombia è ...

