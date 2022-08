Atletica, Mondiali U20: notte d’oro dell’Etiopia che vince quattro gare. Bruus si impone nell’alto. Usa in testa nel medagliere (Di domenica 7 agosto 2022) E’ la serata dell’Etiopia che domina nel mezzofondo sia maschile che femminile e porta a casa quattro titoli e sei medaglie in un solo giorno, l’ultimo di gare ai Mondiali Under 20 che si sono chiusi a Cali. Un vero e proprio dominio quello della nazionale africana che ha fatto incetta di titoli nel mezzofondo chiudendo complessivamente con ben sei ori, tutti arrivati nelle gare delle distanze medio lunghe di corsa. Non era, questa, una serata italiana. Un solo azzurro in gara, dopo la scorpacciata di presenze e anche podio ieri, il mezzofondista Caiani, ultimo nei 3000 siepi. quattro ori nell’ultima serata non bastano, però, all’Etiopia per vincere il medagliere. Il primo posto va Le africane dominano, come da copione, i 1500 metri femminili. Al ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) E’ la seratache domina nel mezzofondo sia maschile che femminile e porta a casatitoli e sei medaglie in un solo giorno, l’ultimo diaiUnder 20 che si sono chiusi a Cali. Un vero e proprio dominio quello della nazionale africana che ha fatto incetta di titoli nel mezzofondo chiudendo complessivamente con ben sei ori, tutti arrivati nelledelle distanze medio lunghe di corsa. Non era, questa, una serata italiana. Un solo azzurro in gara, dopo la scorpacciata di presenze e anche podio ieri, il mezzofondista Caiani, ultimo nei 3000 siepi.ori nell’ultima serata non bastano, però, all’Etiopia perre il. Il primo posto va Le africane dominano, come da copione, i 1500 metri femminili. Al ...

