Atletica, il medagliere dei Mondiali U20 2022: Italia 19ma con un oro ed un bronzo

Da domenica 1 a sabato 6 agosto a Cali, in Colombia, si è tenuta l'edizione 2022 dei Mondiali Under 20 di Atletica leggera: in programma gare per un totale di 49 eventi che assegneranno i titoli iridati di categoria. Italia 19ma nel medagliere con un oro ed un bronzo.

medagliere Mondiali UNDER 20 Atletica 2022

# Paese O A B T.
1 USA 13 9 11 33
2 Etiopia 4 4 2 10
3 Giamaica 2 7 1 10
4 Kenya 2 5 3 10
5 Cina 2 1 3 6
6 Australia 2 0 1 3
7 Perù 2 0 0 2
8 Polonia 1 3 0 4
9 Canada 1 2 1 4
9 Giappone 1 2 1 4
11 Gran Bretagna & N. I. 1 1 5 7
12 Norvegia 1 1 1 3
13 Grenada 1 1 0 2
13 Nigeria 1 1 0 2
13 Repubblica ...

