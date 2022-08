ASCOLTI TV 6 AGOSTO 2022: THE VOICE SENIOR (17,9%), LO SHOW DEI RECORD (11,5%), TORINO-PALERMO (5,3%), REAZIONE A CATENA (27,2%) (Di domenica 7 agosto 2022) ASCOLTI TV 6 AGOSTO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – 720 18.75 + 697 16.77 Weekly – 673 17.04Weekly – 574 15.00 + 510 12.44Buongiorno Benessere Estate – 672 12.90Linea Verde Sentieri – xLinea Verde Tour – xTg1 – 3073 25.72Linea Blu – 1357 13.41Passaggio a Nord-Ovest – 963 11.53A Sua Immagine – 730 9.21 + 773 10.15Un Weekend d’AGOSTO – 994 12.57REAZIONE a CATENA – 2006 21.80REAZIONE a CATENA – 2871 27.25Tg1 – xTecheTecheTè – 2807 22.03The VOICE SENIOR (R) – 1928 17.90 x x xLe Vie dell’Amicizia – x Prima Pagina – xTg5 – xScoperta Parchi Nazionali – xL’Ultima Oasi – xMagnifica Italia – non in ondaForum (R) – xTg5 – ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 7 agosto 2022)TV 6· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – 720 18.75 + 697 16.77 Weekly – 673 17.04Weekly – 574 15.00 + 510 12.44Buongiorno Benessere Estate – 672 12.90Linea Verde Sentieri – xLinea Verde Tour – xTg1 – 3073 25.72Linea Blu – 1357 13.41Passaggio a Nord-Ovest – 963 11.53A Sua Immagine – 730 9.21 + 773 10.15Un Weekend d’– 994 12.57– 2006 21.80– 2871 27.25Tg1 – xTecheTecheTè – 2807 22.03The(R) – 1928 17.90 x x xLe Vie dell’Amicizia – x Prima Pagina – xTg5 – xScoperta Parchi Nazionali – xL’Ultima Oasi – xMagnifica Italia – non in ondaForum (R) – xTg5 – ...

