Ascolti TV 6 agosto 2022, impareggiabile Marco Liorni: si ritirano i campioni (Di domenica 7 agosto 2022) È stato un sabato di agosto a dir poco scoppiettante, soprattutto a livello di Ascolti tv. In prima serata, Antonella Clerici si è rivelata essere la regina del sabato sera mentre, il canale meno visto, è risultato essere Rai 2 con il 'Tg2 Post' dedicato alla politica. Colpiscono i riscontri prodotti da Marco Liorni nel Preserale. Il conduttore si è per giunta ritrovato dare un annuncio inaspettato a Reazione a Catena! Ascolti TV ieri 6 agosto Prime Time, bene Antonella Clerici ma il Tg2 fa flop Sabato sera in compagnia di Antonella Clerici e della musica italiana con 'The Voice Senior'. Nonostante la replica e il tipico sabato sera agostiniano, si può dire che i livelli dell'audience si sono rivelati a dir poco interessanti.

