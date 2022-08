Arrivano i temporali? Sorpresa per Ferragosto: spunta il "blocco anticiclonico" (Di domenica 7 agosto 2022) È iniziato l'esodo dei vacanzieri che culminerà con il Ferragosto e molti si chiedono quali saranno le condizioni atmosferiche da qui al 15 agosto 2022. Ci sarà ancora il caldo torrido che ha interessato quasi tutte le regioni italiane negli ultimi giorni o arriverà il cambio climatico con temporali e acquazzoni? A fornire alcune indicazioni sulle ultime proiezioni meteo su Ferragosto 2022 è il sito di Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, che spiega come l'Italia nei prossimi giorni sarà una sorta di terra di mezzo, tra "correnti umide atlantiche e l'anticiclone africano, sempre pronto a risalire da sud e sud-ovest". Questa nuova dinamicità che interessa buona parte dell'Europa garantirà "flussi più instabili e freschi responsabili delle fasi di maltempo estivo", ossia temporali improvvisi in primi al Nord, poi ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) È iniziato l'esodo dei vacanzieri che culminerà con ile molti si chiedono quali saranno le condizioni atmosferiche da qui al 15 agosto 2022. Ci sarà ancora il caldo torrido che ha interessato quasi tutte le regioni italiane negli ultimi giorni o arriverà il cambio climatico cone acquazzoni? A fornire alcune indicazioni sulle ultime proiezioni meteo su2022 è il sito di Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, che spiega come l'Italia nei prossimi giorni sarà una sorta di terra di mezzo, tra "correnti umide atlantiche e l'anticiclone africano, sempre pronto a risalire da sud e sud-ovest". Questa nuova dinamicità che interessa buona parte dell'Europa garantirà "flussi più instabili e freschi responsabili delle fasi di maltempo estivo", ossiaimprovvisi in primi al Nord, poi ...

tempoweb : Arrivano i temporali? Sorpresa per #Ferragosto: spunta il 'blocco anticiclonico' #meteo #giuliacci #7agosto… - CorriereCitta : Meteo in Italia, arrivano i temporali: ecco le previsioni per il Ferragosto - SulPanaro : Arrivano i temporali, l’estate dà una (piccola) tregua dal caldo - tempoweb : #Meteo, il #caldo intenso stravolge la domenica degli italiani. Poi arrivano i #temporali a rovinare l’#estate… - news_bologna : Meteo Emilia-Romagna, arrivano i temporali che attenuano il caldo. Ecco quando -