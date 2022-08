Antonella Clerici: addio Italia, ecco il suo segreto (Di domenica 7 agosto 2022) La presentatrice della Rai sogna di andare a vivere all’estero insieme al compagno Vittorio Garrone, che intende sposare a breve Sembra che Antonella Clerici abbia un sogno nel cassetto. Questa volta non si tratta di lavoro e professione ma bensì di trasloco. La bella e simpatica conduttrice Rai, sogna di trasferirsi a l’estero precisamente in Normandia. Ogni anno, insieme a tutta la sua famiglia si sposta in questa magnifica città della Francia e il suo più grande desiderio è proprio quello di andarci a vivere per sempre. (web)Antonella Clerici lascia l’Italia? Anche questa estate Antonella Clerici non ha rinunciato alla sua meravigliosa vacanza in Normandia con la sua famiglia. Con lei il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, avuta tredici ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 agosto 2022) La presentatrice della Rai sogna di andare a vivere all’estero insieme al compagno Vittorio Garrone, che intende sposare a breve Sembra cheabbia un sogno nel cassetto. Questa volta non si tratta di lavoro e professione ma bensì di trasloco. La bella e simpatica conduttrice Rai, sogna di trasferirsi a l’estero precisamente in Normandia. Ogni anno, insieme a tutta la sua famiglia si sposta in questa magnifica città della Francia e il suo più grande desiderio è proprio quello di andarci a vivere per sempre. (web)lascia l’? Anche questa estatenon ha rinunciato alla sua meravigliosa vacanza in Normandia con la sua famiglia. Con lei il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, avuta tredici ...

davided81 : Il Volo un dispetto che da Antonella Clerici non ci saremo mai aspettati #techetechete - _mvmbles : Non techetechetè con Paola Cortellesi che parla con Antonella Clerici degli anni rimanenti di vita di Oliver, il suo cane... ?? - fabriziomico : Oliver, lo storico cane di Antonella Clerici, di straforo in #Techetechete... - infoitcultura : Antonella Clerici e Vittorio Garrone verso il matrimonio: “Lui le ha fatto la proposta” - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Antonella Clerici e Vittorio Garrone verso il matrimonio: “Lui le ha fatto la proposta” -