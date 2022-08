Antipatia tra Chiara Ferragni e Beatrice Valli? Si seguono ma si evitano con cura

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 7 agosto 2022) Circolano nelle ultime ore dei rumors che stanno interessando soprattutto gli appassionati del mondo del gossip legato alle influencer. Le pagine di The Pipol, hanno lanciato una indiscrezione secondo la quale,, i seguirebbero sui social ( hanno partecipato anche ad alcuni eventi insieme negli ultimi mesi) ma non si amerebbero molto, anzi. E se lo dicono i gossippari di The Pipol, guidati da Gabriele Parpiglia che conosce da vicino, tanto da seguirne il suo matrimonio e farne un docu film per Real Time, possiamo crederci. Certo è , che ci saremmo aspettati più rivelazioni e non solo insinuazioni, visto che probabilmente, il motivo alla base tra questa velata ( o forse non troppo velata) chi ha lanciato il ...